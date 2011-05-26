Hamas ve El fetih Ankara'da buluştu

T24- El Fetih üyesi Eşref Cuma, Hamas ve El fetih’in Cumartesi günü Ankara’da bir araya geldiğini açıkladı. Toplantıya Türk dışişleri yetkilileri de katıldı.







Filistin yerel haber ajanslarından Ma'an, El Fetih ile Hamas yetkililerinin, Filistinli gruplar arasında diyaloğun artırılmasını öngören bir toplantı çerçevesinde Ankara'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantıya katılanlardan Filistin Parlamentosunun El Fetihli üyesi Eşref Cuma, cumartesi günü düzenlenen ve Finli bir sivil toplum kuruluşunun organize ettiği bu toplantıda, Hamas liderleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cuma, toplantıda El Fetih tarafında El Fetih Devrim Konseyi üyeleri ile Han Yunus Belediye Başkanı Usame El Farra'nın, Hamas tarafından ise Hamas Başbakanı İsmail Haniye'nin siyasi danışmanı Ahmed Yusuf ile milletvekilleri Yahya Musa, Ismail El Askar ve Huda Naim'in yer aldığını belirtti.

Toplantıda, iki grup arasında uzlaşma mekanizmalarının uygulanması ve diyaloğun güçlendirilmesinin yanı sıra genel olarak tüm sorunların ortaklaşa ele alındığını kaydedildi. Cuma, uzlaşma anlaşmasının ileriye taşınması çabaları doğrultusunda bir çok konuyu ele aldıklarını ve El Fetih-Hamas arasında, diyalog doğrultusunda yeni bir lisan geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Cuma'ya göre, ortak toplantılara Türk Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri de katıldı.

Eşref Cuma, El Fetih ile Hamas arasında geçen ay sonunda imzalanan anlaşmayla karar verilen yeni ulusal birlik hükümetinin de muhtemelen iki hafta içinde kurulacağını söyledi.

Hamas milletvekillerinden İsmail El Askar da söz konusu toplantının yeni bir sayfa açacağını umduğunu kaydetti.