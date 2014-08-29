Hamas silah bırakmıyor



Halid Meşal, sürgünde yaşadığı Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halid Meşal, "Direnişin silahları kutsaldır. Hamas ve direnişi kimse silahlandıramaz" dedi.

"Elimizdeki silahlar taleplerimizin görmezden gelinmesini önlemeyi amaçlıyor" ifadesini kullanan Meşal, Mısır hükümetini Gazze ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı açmaya çağırdı.

İsrail, kalıcı ateşkes sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'nin silahlardan arındırılmasını talep ediyor.

50 güne yayılan savaşta 2 bin 140 Filistinli öldü, 11 bini yaralandı. İsrail'de ise can kaybı 70 oldu.