Hamas sabah 08.00'e kadar süre verdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, AA'ya konuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Askerlerimiz yerlerini terk etmediler. Eğer yarın sabah 08:00'e kadar şartlarımız kabul olmazsa görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Filistin tarafının sunduğu şartlara karşılık vermemesi halinde yarın çatışmaların yeniden başlayacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Askerlerimiz yerlerini terk etmediler. Eğer düşman İsrail, Filistin direniş örgütlerinin şartlarını kabul etmez ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kaldırmazsa, yarın 08.00'de geçici ateşkes için belirlenen 72 saatlik sürenin dolmasıyla çatışmalar tekrar başlayacak" dedi.

Ebu Ubeyde, "Biz hala çatışma alanında, işimizin, cihat görevimizin başında sabit duruyoruz. Kassam mensuplarının siperlerinde komutanlarından gelecek emirleri uygulamak için hazır beklediğini" diye konuştu.

İsrail, 7 Temmuz'da yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, havadan ve denizden saldırılar başlatmış, 17 Temmuz Perşembe karadan saldırıya geçmişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve yaklaşık bir ay süren saldırılardan sonra salı günü TSİ 08.00'de başlayan 72 saatlik ateşkes sağlanmıştı.

İsrail, Mısır'ın arabuluculuğunda iki gün önce başlayan ve yarın sabah 08:00'de sona erecek ateşkesin koşulsuz olarak 72 saat daha uzatılmasını kabul ettiğini açıklamıştı.