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Dünya

Hamas: Mısır'ın içişleri konusunda taraf olmayacağız

Mısır’daki Müslüman Kardeşler ile yakın ilişkileri olan Hamas hareketi, dün Mısır’ın iç işleri konusunda taraf olmayacağını duyurdu

18 Ağustos 2013 16:04

Gazze Şeridi’nde iktidarda bulunan ve Mısır’daki Müslüman Kardeşler ile yakın ilişkileri olan Hamas hareketi, dün Mısır’ın iç işleri konusunda taraf olmayacağını duyurdu.

Sözcü Sami Ebu Zühri, “Hareket, Gazze’deki herhangi bir grubun, Mısır’ın iç işlerine karışmasını da kabul etmeyeceğini belirtti” dedi. Açıklama, Mısır’ın Gazze’ye açılan Refah sınır kapısını insani nedenlerle geçici olarak açmasından saatler sonra geldi. Geçen perşembe güvenlik gerekçesiyle sınır “süresiz” kapatılınca, yüzlerce yolcu mahsur kalmıştı. Dün yabancılara ve insani gerekçelerle Gazze’yi terk etmek zorunda olan 50 kadar kişiye izin verildi.

Mısır medyasında, Hamas hareketinin ve Gazze'deki Filistinli grupların ülkedeki şiddet olaylarıyla ilişkisi bulunduğu yönünde haberler yayınlanmıştı.

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