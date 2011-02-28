-HAMAS LİDERİ ERBAKAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILMAYACAK ŞAM(A.A) - 28.02.2011 - HAMAS lideri Halid Meşal'in, eski Başbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılmayacağı bildirildi. HAMAS Siyasi Büro yetkililerinden edinilen bilgiye göre, HAMAS lideri Meşal, Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılmayacak. Törene HAMAS'ı temsil edecek bir yetkili gönderilecek. Yetkililer, Meşal'in yurtdışından yeni döndüğünü ve Türkiye'ye gidiş hazırlıklarının cenaze törenine yetişmeyeceğini kaydetti. HAMAS tarafından yayınlayan taziye mesajında ise Erbakan'ın hayatını ülkesinin ve halkının hizmetine adadığı, Filistin sorununun savunmasında büyük görev aldığı belirtilerek, "Büyük İslam Lideri ve entellektüel Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ölümünden dolayı üzüntümüzü paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Mesajda, Erbakan'ın ailesine başsağlığı dilendi.