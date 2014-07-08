Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi

Hamas, İsrail'in orta ve güney kesiminde bazı kasabalara roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Roket saldırıları, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları'nın "intikam" sözü verip, "İsrail korkunç bir bedel ödeyecek" şeklinde açıklama yapmasından birkaç saat sonra düzenlendi.



Bir İsrail yetkilisi pazartesi gecesi birkaç dakika içinde 20 kadar roket atılığını, bu roketlerden dördünü hava savunma sistemleri "Demir Kubbe" ile imha ettiklerini söyledi.

İsrail yedek askerleri çağırdı

İsrail ordusu son gelişmelerin ardından 1500'e yakın yedek askeri tedbir amaçlı göreve çağırdı.

Filistinliler ve İsrail arasındaki gerginlik, üç kayıp İsrailli gencin Gazze'de ölü bulunmasıyla yeniden artmıştı. İsrail hükümeti ölümlerden Hamas'ı sorumlu tutmuş, Hamas suçlamaları reddetmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Hamas üyesi beş kişi kaçakçılık yapılan Refah yakınlarındaki bir tünelde, insansız hava aracının vurduğu bir kişi Gazze'nin kuzeyinde, iki kişi de Gazze'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'nda ölmüştü.