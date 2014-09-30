Hamas IŞİD benzetmesini kabul etmedi



Hamas sözcüsü Sami Abu Suhri, Netanyahu'nun IŞİD benzetmesini kabul etmediklerini söyledi. Filistinli haber ajansı ‘'Maan''ın haberine göre, Suhri, Netanyahu'nun iki farklı şeyi birbiriyle aynı gibi göstermeye çalıştığını söyleyerek, Hamas'ın ulusal bir kurtuluş örgütü olduğunu savundu. Suhri, ayrıca İsrail'i ‘dünyadaki kötülük ve terörün kaynağı' olarak nitelendirdi.

Netanyahu dünkü konuşmasında, IŞİD'in yanı sıra varlığı gözardı edilemeyecek birçok başka saldırgan İslam grubunun olduğunu belirtmiş ve “Hamas IŞİD'tir, IŞİD de Hamas” demişti. İsrail Başbakanı, ‘her iki örgütün de aynı zehirli ağacın dalları' olduğunu savunmuştu.

‘İran daha büyük bir tehdit'

İsrail Başbakanı Netanyahu dikkat çeken konuşmasında Gazze Savaşı ve İran ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın bir gün önceki BM Genel Kurulu konuşmasındaki suçlamalarını reddeden Netanyahu, İsrail Ordusu'nun ‘yargılanmayı değil, hayranlık duyulmayı' hak ettiğini söyledi. Abbas, İsrail'in Gazze Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham etmişti.

İran'ın nükleer programının da IŞİD'den daha büyük bir tehlike teşkil ettiğini söyleyen Netanyahu, “IŞİD'i yenmek ve İran'ı nükleer güç haline gelmenin eşiğinde bırakmak, muharebeyi kazanıp savaşı kaybetmektir” dedi. İran ile 5+1 grubu arasındaki nükleer müzakereler devam ediyor. Taraflar 24 Kasım tarihine kadar anlaşmaya varmayı hedefliyor.