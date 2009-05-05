'Hamas çözümün tarafı olmaya kararlı'

Hamas'ın sürgündeki siyasi lideri Halit Meşal, örgütün, İsrail-Filistin sorununun çözümümün parçası olmaya kararlı olduğunu söyledi.



Meşal, New York Times gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın "dilinin farklı ve olumlu" olduğunu belirterek, "Amerikan yönetimine ve uluslararası topluma, çözümün, sürecin parçası olacağımız sözünü veriyorum" dedi.



Hamas'ın, yalnızca 10 yıllığına ve sadece İsrail'in, Filistinli mültecilerin ve onların soyundan gelen milyonların geri dönmesi kabul etmesi halinde iki devletli çözümü fiilen kabul edeceğini ifade eden Meşal, örgütün, Gazze'de ocak ortasında düzenlenen ve 3 hafta süren operasyondan sonra Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket saldırılarını durdurduğunu kaydetti.



New York Times'ın, 53 yaşındaki Meşal'in Şam'daki evinde yaptığı söyleşide ayrıca, Yaser Arafat'ın liderliğinde Filistin yönetiminin İsrail'i tanımasının, Filistinlilerin gelecekte kurulacak devletleri için istediği toprakların işgalini durdurmayı önlemediğini söyledi.



Meşal, tanınma talebinin, ABD ve İsrail'in, gerçek meseleyle uğraşmaktan kaçma ve topu Araplarla Filistin tarafına atma bahanesi olduğunu savunarak, 20 yıl önce örgütün kuruluş tüzüğünde yapılan, İsrail'in yıkılması çağrısını geri almayacağını, ancak Hamas'ın "deneyimlerinden şekillendiğini", bu nedenle yabancıların bunu yok sayması gerektiğini söyledi.



Söyleşi yapmayı kabul etmesinin nedenini, "Hamas'ı anlamak için, vizyonunu doğrudan dinlemek lazım. Hamas, insanlar, hareketten diğerleri yoluyla değil, liderlerinden doğrudan haber almak istediğinde memnun oluyor" sözleriyle açıklayan Meşal, Hamas'ın, 2006 yılından bu yana rehin tutulan İsrailli asker Gilat Şalit'in serbest kalması karşılığında İsrail'in yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakması konusunda anlaşma sağlanması amacını yineledi.



Halit Meşal, İran'ın, Hamas'a desteğiyle ilgili olarak da "İran'ın bize desteği şarta bağlı değil, Hiç kimse bizim politikalarımızı etkileyemez ya da kontrol edemez" ifadesini kullandı.



