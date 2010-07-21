-HAMAS: "İSRAİL, GAZZE'YE AJAN GÖNDERİYOR" TEL AVİV (A.A) - 21.07.2010 - Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas, İsrail istihbarat servislerini, yardım konvoylarıyla bölgeye istihbarat ajanı göndermekle suçladı. Filistin yerel haber ajanslarından Ma'an'ın haberine göre, Hamas'ın İçişleri Bakanlığı bürokratlarından Halid İssa, İsrail istihbarat servisi Mossad ajanlarını, yardım konvoylarına gizlice katılmakla suçladı ve "Gazze'deki duruma ilişkin bilgi toplayıp, en ufak detaylara varan raporlar yazan ajanlar ortaya çıkarıldığını" iddia etti. Halid İssa'nın bu iddiasının, "Düşmanla İletişime Karşı Ulusal Kampanya" adlı hareket ile İletişim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir konferansta dile getirdiği belirtildi. İssa, birkaç ay önce başlatılan kampanya ile, "İsrail istihbaratına bağlı ajanların sayısını azaltmada olumlu sonuçlar sağladığını" kaydetti. Halid İssa, 2005 yılında İsrail'in bölgeden çekilmesi ve ardından 2007'de Hamas'ın yönetimi ele alıp, İsrail-Filistin arasındaki güvenlik koordinasyonunun sona ermesiyle, İsrail'in kendisine bilgi sağlayanlar ve işbirlikçileriyle irtibatını da kaybettiğini ifade etti. İsrail'in, Facebook, internet üzerinden anlık iletişim programı ve cep telefonları aracılığıyla Gazze Şeridi'nde kendisiyle işbirliği yapacak kişiler aradığını söyleyen İssa, ayrıca kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in yerini belirlemeye çalıştığını ancak tüm bu girişimlerin başarısız kaldığını kaydetti. Hamas yetkilisi, Gazzeliler'i "para karşılığında yardım isteyen şüpheli telefonlara" karşı da uyardı.