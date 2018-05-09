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Dünya

Hamaney'den Trump'ın İran kararına tepki

Trump, nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

09 Mayıs 2018 15:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk tepki geldi. Hamaney, "Trump sen hata yaptın" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Trump sen hata yaptın. Trump'ın konuşmasında 10'dan fazla yalan vardı. Konuşması aptalca ve üstünkörüydü" dedi. 

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi, Trump'ın kararına tepki olarak Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetine nükleer faaliyetleri anlaşmadan önceki seviyeye döndürme çağrısında bulundu. İran Lideri Ali Hamaney'in geçen yıl yaptığı "ABD anlaşmayı yırtarsa biz ateşe veririz" açıklamasına atıfta bulunan gazete manşetinde, "Trump nükleer anlaşmayı parçaladı sıra ateşe vermekte" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde ABD'nin anlaşmadaki hiçbir taahhüdünü yerine getirmediği belirtilirken, buna karşılık İran'ın nükleer faaliyetlerine hızlı bir şekilde dönüş yapması gerektiği ifade edildi.

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