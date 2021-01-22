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Dünya

Hamaney, Trump'a benzeyen birinin fotoğrafını paylaşarak "intikam yemini" etti

22 Ocak 2021 12:15

T24 Dış Haberler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bu haftan görev süresi dolan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit olarak algılanan bir Twitter paylaşımında bulundu.

Hamaney'in Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta Donald Trump'ı andıran bir adamın golf oynarken, sahaya ona doğru yaklaşan bir 'hayalet' savaş uçağının gölgesinin düştüğü görülüyor. Fotoğrafın tepesinde "İntikam" ifadesi yer alıyor.

Reuters çevirisine göre fotoğrafın üzerindeki ifadeler, Hamaney'in geçmişte "ABD'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sebebiyle intikam alınacağına dair söz verdiği" bir konuşmaya atıfta bulunuyor.

Hamaney'in tweetinde, "Süleymani'nin öldürülmesi emrini verenden intikam alınmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

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