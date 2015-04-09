Hamaney temkinli konuştu



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile geçen hafta üzerinde mutabık kalınan nükleer anlaşmaya büyük umut bağlanmaması uyarısı yaptı. Hamaney, kabul edilen çerçeve anlaşmanın ‘büyütülmemesi' gerektiğini söyledi. İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, ‘şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu' belirterek, söz konusu anlaşmanın haziran ayının sonuna kadar hazırlanması beklenen ayrıntılarının diğer ülkeler tarafından İran'ı 'kelepçelemek' için kullanılabileceğini belirtti. Hamaney, şimdiye kadarki tecrübeleri ışığında, ABD ile yürütülecek müzakereler konusunda iyimser olmadığını ifade etti. İran'ın dini lideri, Lozan'daki müzakerelere ilişkin bir Amerikan belgesinin, ABD'nin ‘kötü niyetini' ortaya koyduğunu savundu.

Hamaney önemli olanın İran'ın onurunu koruması olduğunu, bu nedenle kötü bir anlaşma imzalamaktansa hiç imzalamamanın daha iyi olacağını ifade etti. Hamaney anlaşmayı onaylamasını kimi şartlara da bağladı. İran'ın dini lideri bu şartların İran'ın nükleer teknolojideki başarılarını kaybetmemesi ve yaptırımların aşamalı olarak değil, anlaşmanın imzalandığı gün kaldırılması olduğunu kaydetti. Hamaney, İran'ın atom bombası üretme amacı olmadığının altını çizerek, ‘nükleer kontroller' kisvesi altında ülkesindeki askeri kurumların gözetlenmesini de reddetti.

Taraflar Yemen'de karşı karşıya geliyor

Öte yandan Yemen krizi konusundaki görüş ayrılıkları İran ile Batılı ülkeleri karşı karşıya getiriyor. Hamaney yazılı açıklamasında bölgede 'böyle bir adımın kabul edilemez' olduğunu belirterek Suudi Arabistan'a derhal 'suç teşkil eden bu faaliyetlerini' sonlandırma çağrısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Şii Husi milislerine yönelik hava operasyonuna son verilmesini talep etti. Ruhani, “Yemenliler gibi büyük bir halk, hava saldırılarına da boyun eğmeyecektir” dedi ve saldırılarda ‘masum çocukların' öldürüldüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen krizi kapsamında bölgedeki müttefiklerine destek sözü vermişti. Krizde İran'ın rolüne de atıfta bulunan Kerry, “Tabii ki çatışma aramıyoruz ancak müttefiklerimiz ve dostlarımıza sırtımızı dönmeyeceğiz” diye konuşmuştu.

Suudi Arabistan yaklaşık iki haftadır Yemen'deki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. Husiler, başkent Sana başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerini kontrolüne geçirmişti.