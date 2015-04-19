Hamaney: Tehdidin kaynağı ABD'dir

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin nükleer silah miti yaratarak ülkesini bir tehdit olarak sergilediğini söyledi.

Yarı resmi Fars ajansının haberine göre İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ordu komutanlarına yönelik bir konuşma yaptı. Ali Hamaney konuşmasında “İran İslam

Cumhuriyeti'nin tehdit kaynağı olduğunu söyleyebilmek için bir nükleer silah miti yarattılar. Hayır, tehdidin kaynağı Amerika'nın kendisidir” diye konuştu.

“Bir yandan da düzenli bir biçimde utanmazca bizi askeri yoldan tehdit ediyorlar” diyen Hamaney “Bu aleni tehditler olmasa bile hazırlıklı olacağız” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer programı konusunda İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin arasındaki görüşmelerde bu ay bir uzlaşmaya varılmıştı.

Görüşmeler İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney tarafından da desteklenmişti. Hamaney'in desteğini çekmesi halinde ise görüşmelerin sonuçsuz kalacağı biliniyor.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami nükleer uzlaşma çerçevesinde askeri tesislerin incelenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Selami “Askeri tesislerin yabancı müfettişler tarafından incelenmesi, ülkenin işgal edilmesiyle eşdeğerdir” diye konuştu. General Selami “İran ne casuslar için bir cennet haline gelecek ne de düşmanların önüne kırmızı halı serecek” dedi.