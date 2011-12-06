Hamaney: Savaşa hazır olun

T24

Füzeler saklandı



Askeri tesislerde esrarengiz patlamalar



İngiliz Daily Telegrap gazetesinde Con Coughlin imzalı haberde, İran Devrim Muhafızları'nın, uzun menzilli füzelerle topları mevzilere konuşlandırdığı belirtildi. Haberde, Tahran yönetiminin, İsrail veya ABD'nin sürpriz bir saldırısının hedefi olabileceği korkusu içinde olduğu vurgulandı.Batılı istihbarat ve güvenlik birimleri, İran'ın nükleer altyapısının temel unsurlarını yok etmek amacıyla, dikkatlice koordine edilmiş bir saldırıya maruz kalmaktan çekindiği savunuldu.Daily Telegraph'ın haberine göre, İran dini lider Ayetullah Ali Hamaney istihbarat ve güvenlik birimlerine rejimin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdiği iddia edildi.Bunun üzerine İran'ın ürettiği uzun menzilili Şahab füzeleri, ülkenin dört bir yanında gizli merkezlerde konuşlandırıldı. Amaç olası bir İsrail ya da ABD saldırısında füzelerin tahrip olmaması ve misillemelerde kullanılması.İran Hava Kuvvetleri'nin de olası hava saldırılarına karşı "ani müdahale birimleri" oluşturduğu belirtildi.İran'ın bu kadar kaygılanmasın da son dönemde ülkede askeri tesislerde meydana gelen patlamalar da etkili oldu.12 Kasım'da başkent Tahran yakınlarındaki, bir askeri üste meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise İran'ın İsfahah kentinde uranyum dönüştürme tesisinde patlama olduğu savunulmuştu.İstihbarat uzmanları, İran ve Batı arasında, suikast, sanal savaş ve sabotajdan oluşan yirmi birinci yüzyılı usulü bir savaşın yaşandığını belirtiyor.