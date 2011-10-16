-Hamaney ABD'yi uyardı TAHRAN (A.A) - 16.10.2011 - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast planı üzerine Tahran yönetimine karşı alınacak herhangi bir önlemin ''kararlı'' bir yanıt bulacağını söyledi. Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ''Amerikalı yetkililer birtakım hayallere kapıldılarsa, siyasi ya da güvenlikle ilgili herhangi uygunsuz bir eylemin, İran tarafından kararlı bir karşılık bulacağını bilmek zorunda olduklarını'' belirtti. Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'ı terörle suçlamasının nedeninin, dikkatleri Wall Street'teki gösteriler ve ekonomik sıkıntılardan başka yöne çekmek olduğunu savunarak, bu komplo teorisinin işe yaramadığını ve yaramayacağını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da resmi İRNA ajansına, ''İran medeni bir ülkedir ve suikaste başvurmaya ihtiyacı yoktur'' açıklamasında bulundu ve ABD'yi kastederek, ''Terör kültürü sizlere aittir'' diye konuştu. ABD'de bu hafta 2 İranlı, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e suikast planı yapmakla suçlanmıştı. Suçlananlardan birinin, İran El Kuds Gücü'nün üyesi olduğu belirtilmişti.