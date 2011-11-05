-''Hamamönü'' Cannes'a gidiyor ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Tarihi dokusu ve yeni yüzüyle vatandaşların beğenisini toplayan bir semt haline gelen Hamamönü, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek ''Uluslararası Gayrimenkul, Şehircilik ve Arazi Geliştirme Fuarı''nda (MAPIC) tanıtılacak. Altındağ Belediyesi, dünyanın en büyük gayrimenkul ve proje fuarı olan MAPIC'de Hamamönü'nde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını dünyanın önde gelen projeleriyle birlikte tanıtma imkanı bulacak. 67 ülkeden 7 bin 400 katılımcı, 2 bin 197 perakendeci ve 750 yatırımcının bir araya geleceği MAPIC 2011 Fuarı, dünyanın yatırım ve proje devlerini bir araya getirmesi bakımından büyük önem taşıyor. En büyük yatırımlarını, şehir ve arazi geliştirme projelerini bu fuarda sergileme imkanı bulan firmalar, projelerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçilerle paylaşma olanağı buluyor. Fuarda, Altındağ Belediyesi, 2011 yılı ''Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu'' seçilen Hamamönü'nün tarihi ve turistik değerini tanıtacak. Film festivaliyle tanınan Cannes şehrinde 16 Kasım'da başlayacak fuar, 18 Kasım'da sona erecek. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngilizce ve Fransızca olarak, broşür, katalog, kartpostal, afiş ve tanıtım filmi gibi materyallerle ziyaretçilere Hamamönü'nün güzelliklerinin ve maneviyatının aktarmaya çalışılacağını bildirdi. Türk standına gelen ziyaretçilere Hamamönü fotoğraflarının yer aldığı özel tasarımlı kutularda Türk lokumu ve çikolatasıyla Türk kahvesi ikram edileceğini vurgulayan Tiryaki, amaçlarının Türkiye'yi ve Altındağ Belediyesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.