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HAMAMDA ZIRNIKTAN ZEHİRLENDİLER BAYBURT (A.A)

26 Temmuz 2011 22:31

-HAMAMDA ZIRNIKTAN ZEHİRLENDİLER BAYBURT (A.A) - 26.07.2011 - Bayburt'ta bir hamamda, vücuttaki tüyleri dökmek için kullanılan zırnık otundan zehirlendiği sanılan 1 kadın öldü, 17 kadın tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, il merkezindeki Çarşı Hamamı'nda yıkanan 18 kadın, bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Hamam görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Hanife Şık'ın öldüğü belirlendi. Diğer 17 kadından 6'sı hastanede yatırılarak tedavi altına alınırken, 11'inin ayakta tedavisi sürüyor. Kadınların, hamam otu olarak da bilinen, vücuttaki tüyleri dökmek için kullanılan zırnık otundan kullandıkları, ardından fenalaştıkları, kadınların bu ottan zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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