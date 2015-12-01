"Hamam'da cinsel tacize son!"

Karaköy’deki bir hamamda 2 Fransız kadına cinsel taciz gerçekleştirildiği iddiası ile ilgili açılan davanın ilk duruşması 25 Haziran’da Çağlayan Adliyesi'nde görülmüştü. ‘Hamam'da Tacize Karşı Dayanışan Kadınlar’, “her tür cinsel şiddete karşı dayanışma göstermek ve davaya destek vermek” için davanın ikinci duruşmasının görüleceği 8 Aralık 2015 günü Çağlayan Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

4 şüphelinin cinsel taciz iddiasıyla gözaltına aldığı olayda, 4 Mart 2015 akşamı 2 Fransız kadın turist, erkek arkadaşları ile gittikleri Karaköy'deki Şifa Hamamı’nda ayrı bir bölüme alınarak taciz edildiklerini öne sürmüş, konuyu sosyal medyadan duyurarak, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

Yazılı açıklama yayımlayarak, tacizcileri kınadıklarını belirten ‘Hamam'da Tacize Karşı Dayanışan Kadınlar, “Tacize maruz bırakılan kadınlar polise şikayet ettiğinde beyanları esasa alınmayarak, sorgulandırarak ve yargılandırılarak kötü muamele gördüler” dedi. Duruşmada kadınların beyanı esasa alınmasını ve tacizcilerin yargılanmasını talep ettiklerini söyleyen kadınlar, “Tüm kamu ve özel alanlarda gibi Hamam'da da kadın erkek eşitsizliğin tekrardan üretilerek kadına yönelik şiddetin uygulanmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.