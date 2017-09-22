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Hamal tutup, hırsızlık yaptılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-  ADANA'da 30 yaşındaki Ali Y

22 Eylül 2017 12:23

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)-  ADANA\'da 30 yaşındaki Ali Y. ve 33 yaşındaki Nizam Y. çilingir yardımıyla kapısını açtırdıkları depodan çaldıkları 152 bin lira değerinde malzemeyi hamallara taşıttı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeni Baraj Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre  Ali Y., ve Nizam Y. kiraladıkları deponun anahtarını kaybettikleri söyleyerek çilingir çağırdı. Deponun kapısını açtıran şüpheliler daha sonra içeride bulunan 152 bin lira değerindeki tekstil ve büro malzemesini taşımak için 3 hamal çağırdı. Olaydan haberdar olmayan hamallar ise malzemeleri kutular içerisinde taşıyarak kamyonete yükledi, o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bir süre sonra deposuna gelen Sevim Cingöz\'ün kapının açık olduğunu ve mallarının olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, görüntülerden kimliklerini tespit edilen hırsızları kısa sürede yakaladı. Çalınan malzemeler ise bulunarak Cingöz\'e teslim edildi. Zanlılardan Ali Y., depo sahibi Cingöz\'den alacaklı olduklarını bunun üzerine malzemeleri aldıklarını ileri sürdü.
Zanlılar hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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