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Hamal tutup, çalıştığı işyerini soydu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, çalıştığı yeri kendi işyeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile 40 bin lira değerindeki elektrik malzemelerini ve 7 milyon lira değerinde muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayarları çalan Cuma Y

05 Ekim 2017 14:56

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, çalıştığı yeri kendi işyeri gibi tanıtarak tuttuğu hamallar yardımı ile 40 bin lira değerindeki elektrik malzemelerini ve 7 milyon lira değerinde muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayarları çalan Cuma Y. ve kendisine yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, geçen pazar günü Mücahitler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cuma Y., bir süredir çalıştığı, elektrik malzemesi satan işyerini soymak için 4 arkadaşı ile anlaştı. Cuma Y. ve arkadaşları işyerinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek hamal ve nakliye aracı tuttu. Akşam saatlerinde hamallar ve nakliye aracı ile işyerine gelen Cuma Y., kendisindeki anahtarlara kapıyı açarak hamallara içerideki kablolar, elektrik malzemeleri ve bilgisayarları nakliye aracına taşıttırdı. Cuma Y. ve arkadaşları yaklaşık  40 bin lira değerindeki kablo ile işyerinin 7 milyon liralık hesaplarının tutulduğu bilgisayarları da nakliye aracına alarak işyerinden ayrıldılar.
Hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından gelen polis çevrede araştırma yaparak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kapının zorlanmadan açılmasından şüphelenen ekipler, 20 güvenlik ve Mobese kamerası kaydını inceleyerek önce eşyaların taşındığı aracın plakasına daha sonra ise şüphelilere ulaştı. Gözaltına alınan Cuma Y. suçunu itiraf ederek kendisine yardım eden M.A.T, Ş.K. Ö.K ve M.A.\'nın isimlerini verdi. Şüpheliler, işyerini hamal tutarak soyduklarını ve eşyaları kameraların olmadığı bir yerde başka bir araca aktardıklarını itiraf etti.
Polis yaptığı operasyonla şüphelilerden M.A.T ve Ş.K.\'yi de gözaltına aldı. Cuma Y., M.A.T ve Ş.K emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan Ö.K. ve M.A.\'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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