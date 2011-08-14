Hama’dan çekilen tanklar Lazkiye’de

T24 - Önceki günkü rejim karşıtı gösterilerde 14 kişinin öldüğü Suriye’de tanklar Hama kentinden çekilse de, dün Hatay’ın 80 km güneyinde, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye’de ağır silahlarla yeni bir operasyon başlatıldı.



Londra merkezli “Suriye İnsan Hakları İzleme” kuruluşunun başkanı Rami Abdülrahman, Lazkiye’nin Filistinlilerin çoğunlukta olduğu ve önceki gün gösterilerin düzenlendiği El Ramel semtine 20 kadar tank ve zırhlı personel taşıyıcı yerleştirildiğini söyledi. Ardından düzenlen operasyonlarda iki kişinin yaşamını yitirdiği, dördü ağır 15 kişinin yaralandığı haberi geldi. Güvenlik güçleri ayrıca en az 70 kişiyi de tutukladı.

İsrail mayınladı



Suriye ordusunun Lübnan sınırında operasyonlar düzenlemesi İsrail’i de harekete geçirdi. İsrail ordu dergisi, Suriye ile Golan Tepeleri’ndeki sınıra yeni mayın döşendiğini yazdı. İsrail’in Golan işgalini protesto eden Suriyeliler haziran ayında sınıra akın etmiş, birçok mayın eski olduğu için patlamamıştı. İsrail askerleri 20 Suriyeli protestocuyu vurarak öldürmüştü.

Fransa’dan kaçın uyarısı



Önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan’ı arayıp Suriye’yi konuşan ABD Başkanı Barack Obama dün telefon diplomasisini sürdürdü. Obama’nın Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve İngiltere Başbakanı David Cameron’la görüşmelerinden aynı mesaj çıktı: “Esad rejimi şiddete derhal son vermeli.” Bu arada ABD’den sonra Fransa da Suriye’deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etme uyarısında bulundu.

Ölümün videosu



Karışıklığın dinmek bilmediği Suriye’de Esad rejiminin yoğun askeri önlemleri sürüyor. Tanklar ve zırhlı araçlar önceki gün ülkenin kuzeydoğusundaki Kefr Nebil‘de devriye gezdi. Halep’te önceki gün yapılan rejim karşıtı yürüyüşün ardından güvenlik güçleri tarafından öldürüldükleri öne sürülen iki sivilin cesetlerini gösteren bir video ise Youtube’a yüklendi.



