T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hama’dan çekilen tanklar Lazkiye’de

Hatay’ın 80 km güneyinde, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye’de ağır silahlarla yeni bir operasyon başlatıldı.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Önceki günkü rejim karşıtı gösterilerde 14 kişinin öldüğü Suriye’de tanklar Hama kentinden çekilse de, dün Hatay’ın 80 km güneyinde, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye’de ağır silahlarla yeni bir operasyon başlatıldı.


Londra merkezli “Suriye İnsan Hakları İzleme” kuruluşunun başkanı Rami Abdülrahman, Lazkiye’nin Filistinlilerin çoğunlukta olduğu ve önceki gün gösterilerin düzenlendiği El Ramel semtine 20 kadar tank ve zırhlı personel taşıyıcı yerleştirildiğini söyledi. Ardından düzenlen operasyonlarda iki kişinin yaşamını yitirdiği, dördü ağır 15 kişinin yaralandığı haberi geldi. Güvenlik güçleri ayrıca en az 70 kişiyi de tutukladı.



İsrail mayınladı


Suriye ordusunun Lübnan sınırında operasyonlar düzenlemesi İsrail’i de harekete geçirdi. İsrail ordu dergisi, Suriye ile Golan Tepeleri’ndeki sınıra yeni mayın döşendiğini yazdı. İsrail’in Golan işgalini protesto eden Suriyeliler haziran ayında sınıra akın etmiş, birçok mayın eski olduğu için patlamamıştı. İsrail askerleri 20 Suriyeli protestocuyu vurarak öldürmüştü.



Fransa’dan kaçın uyarısı


Önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan’ı arayıp Suriye’yi konuşan ABD Başkanı Barack Obama dün telefon diplomasisini sürdürdü. Obama’nın Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve İngiltere Başbakanı David Cameron’la görüşmelerinden aynı mesaj çıktı: “Esad rejimi şiddete derhal son vermeli.” Bu arada ABD’den sonra Fransa da Suriye’deki vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etme uyarısında bulundu.



Ölümün videosu


Karışıklığın dinmek bilmediği Suriye’de Esad rejiminin yoğun askeri önlemleri sürüyor. Tanklar ve zırhlı araçlar önceki gün ülkenin kuzeydoğusundaki Kefr Nebil‘de devriye gezdi.  Halep’te önceki gün yapılan rejim karşıtı yürüyüşün ardından güvenlik güçleri tarafından öldürüldükleri öne sürülen iki sivilin cesetlerini gösteren bir video ise Youtube’a yüklendi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24