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Dünya

HAMA'DAKİ OPERASYONLAR SÜRÜYOR BEYRUT (A.A)

01 Ağustos 2011 14:38

-HAMA'DAKİ OPERASYONLAR SÜRÜYOR BEYRUT (A.A) - 01.08.2011 - Suriye askerlerinin bugün de Hama kentindeki operasyonları sürdürdüğü bildiriliyor. Hama'da yaşayan Ömer Hamami adındaki eylemci, güvenlik güçlerinin sabah erken saatlerde kentte tanklarla ateş açtıklarını, gece de münferit silah atışlarının olduğunu söyledi. Suriye'deki insan hakları eylemcisi Mustafa Osso da Hama'nın bombalandığını teyit etti. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütü başkanı Rami Abdurrahman, gece doğudaki Deir Ezzur kentinde de yoğun ateşin olduğunu söyledi. Suriye'de tank destekli birliklerin girdiği Hama ve Deir Ezzur kentlerinde ölü sayısının 150'ye yükseldiği bildirilmişti.

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