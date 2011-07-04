Hama'da Suriye ordusu ile protestocular çatışıyor

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Kent sakinleri ordu birliklerinin, önceki gün akşamından itibaren tank desteğiyle kente girdiklerini ve kilit önemdeki giriş çıkışlarda poziyon aldıklarını söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan hab er şöyle:Ordu birliklerinin girmesi ardından gençlerden oluşan grupların sokağa çıkarak barikatlar kurduğu ve güvenlik güçlerine karşı taşlar atarak direndikleri de bildiriliyor.Hama'nın etrafını saran zırhlı birliklerin çekilmeye başladıkları ve kuzeydeki İdlib vilayetine doğru ilerledikleri belirtiliyor.Bu arada Suriye güvenlik güçlerinin başkent Şam'daki br protesto gösterisine de gerçek mermi kullanarak müdahale ettikleri ve iki göstericiyi öldürdükleri bildiriliyor.Hama'dan gelen haberlerde silah seslerinin duyulduğu ve kitlesel gözaltıların yaşandığı da bildiriliyor.Ülkede Esad karşıtı gösterilerin en büyüğü Cuma günü Hama'da düzenlenmişti.Gösteriden bir gün sonra Esad, Hama valisi Ahmed Halid Abdülaziz'i görevden alan kararı imzalamıştı.Muhalif eylemciler, Suriye'de Mart orasında başlayan gösterilerde şimdiye kadar 1,350 sivil ile 350 güvenlik personelinin öldüğünü söylüyor.Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü başkanı Rami Abdül-Rahman, ordu birliklerinin Cumartesi akşamından itibaren Hama'ya girmeye başladıklarını ve gece yarısı silah seslerinin duyulduğunu söylüyor.Geçen hafta Cuma günü Suriye'nin birçok kent ve kasabası, Cumhurbaşkanı Esad'ın görevi bırakması talebiyle "Ayrılış Cuması" olarak adlandırılan gösterilere sahne oldu.Lübnan'daki BBC muhabiri Owen Bennett-Jones ise Suriye ordusunun geçen hafta içinde baskısını azaltmaya başladığını, hafta sonuna doğru ise yüksek oranda güç kullandığını söylüyor.