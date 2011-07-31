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Dünya

HAMA'DA ÖLÜ SAYISI 95'E YÜKSELDİ LEFKOŞA (A.A)

31 Temmuz 2011 18:30

-HAMA'DA ÖLÜ SAYISI 95'E YÜKSELDİ LEFKOŞA (A.A) - 31.07.2011 - Suriye'de, tank destekli birliklerin girdiği Hama kentinde ölü sayısının 95'e yükseldiği bildirildi. Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü'nün Başkanı Ammar Kurabi, askeri birlikler ve güvenlik güçlerinin Hama'ya saldırı başlattıklarını, sivillere ateş açtıklarını söyledi. Kurabi, bunun sonucunda 95 kişinin öldüğünü, ellerinde 62 kişinin adının yer aldığı bir liste bulunduğunu belirtti. Kurabi, bugünkü saldırılarda ayrıca Deir Ezzor'da 19, Harak'ta altı, Bukamal'da bir kişinin öldüğünü, bu sayılarla birlikte ordunun bugünkü saldırıları sonucu toplam 121 kişinin öldüğünü, birçoğu ağır olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığını kaydetti.

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