Hama'da cihatçı örgütlerden 'büyük saldırı'

Suriye'nin Hama kenti etrafındaki cihatçı örgütlerin Suriye Ordusu'na karşı büyük bir saldırı başlattıkları bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin elindeki köylere karşı girişilen "iyi planlanmış" saldırıya Tahrir el Şam'ın da aralarında bulunduğu örgütlerin katıldığını bildirdi.

Tahrir El Şam, daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen örgütün de dahil olduğu bir cihatçı örgütler ittifakı.

Saldırıya, Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan Türkistan İslami Partisi'nin de katıldığı bildirildi.

Hama'nın kuzeyindeki saldırının bölgede geçen Mart'tan bu yana düzenlenen en büyük saldırı olduğu kaydediliyor.

Lübnan Hizbullah'ına bağlı askeri haber ajansı da, Suriye Ordusu ve müttefiklerinin Nusra Cephesi ve bu örgütle ittifak korun grupların geniş ölçekli saldırısını püskürttüklerini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş uçaklarının bölgeye saldırılar düzenlediğini ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

Hama'nın kuzeyi, büyük ölçüde Nusra Cephesi'nin elinde bulunan İdlib bölgesinin bitişiğinde.

Cihatçı örgütler, hükümet güçlerinin elindeki Hama'ya doğru birkaç kilometre ilerlemiş ve daha sonra Suriye Ordusu ve müttefikleri geçen Nisan'da bu bölgeyi geri almıştı.

Yıllarca Suriye'deki iç savaşın odak noktalarından biri olan ülkenin batısındaki ateşkesler, Suriye Ordusu'nun ülkenin doğusunda IŞİD'e karşı ilerlemeler kaydetmesini sağladı.

Geçen hafta Rusya, İran ve Türkiye Kazakistan'daki görüşmelerde İdlib'deki "çatışmasızlık bölgelerine" gözlemciler gönderilmesi konusunda uzlaşmıştı.