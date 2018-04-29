T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hama'da cihatçı örgütlerden 'büyük saldırı'

Suriye'nin Hama kenti etrafındaki cihatçı örgütlerin Suriye ordusuna karşı büyük bir saldırı başlattıkları bildirildi. Saldırıya Nusra Cephesi'nin de aralarında bulunduğu cihatçi örgütler ittifakı Tahrir el Şam'ın da katıldığı kaydediliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin Hama kenti etrafındaki cihatçı örgütlerin Suriye Ordusu'na karşı büyük bir saldırı başlattıkları bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin elindeki köylere karşı girişilen "iyi planlanmış" saldırıya Tahrir el Şam'ın da aralarında bulunduğu örgütlerin katıldığını bildirdi.

Tahrir El Şam, daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen örgütün de dahil olduğu bir cihatçı örgütler ittifakı.

Saldırıya, Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan Türkistan İslami Partisi'nin de katıldığı bildirildi.

Hama'nın kuzeyindeki saldırının bölgede geçen Mart'tan bu yana düzenlenen en büyük saldırı olduğu kaydediliyor.

Lübnan Hizbullah'ına bağlı askeri haber ajansı da, Suriye Ordusu ve müttefiklerinin Nusra Cephesi ve bu örgütle ittifak korun grupların geniş ölçekli saldırısını püskürttüklerini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş uçaklarının bölgeye saldırılar düzenlediğini ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

Hama'nın kuzeyi, büyük ölçüde Nusra Cephesi'nin elinde bulunan İdlib bölgesinin bitişiğinde.

Cihatçı örgütler, hükümet güçlerinin elindeki Hama'ya doğru birkaç kilometre ilerlemiş ve daha sonra Suriye Ordusu ve müttefikleri geçen Nisan'da bu bölgeyi geri almıştı.

Yıllarca Suriye'deki iç savaşın odak noktalarından biri olan ülkenin batısındaki ateşkesler, Suriye Ordusu'nun ülkenin doğusunda IŞİD'e karşı ilerlemeler kaydetmesini sağladı.

Geçen hafta Rusya, İran ve Türkiye Kazakistan'daki görüşmelerde İdlib'deki "çatışmasızlık bölgelerine" gözlemciler gönderilmesi konusunda uzlaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye HamaSuriyeSaldırıya Nusra CephesiTahrirHamaSuriye OrdusuHakları GözlemeviElNusra CephesiTürkistanPartisiMartHizbullahNisanIŞİDRusyaTürkiye Kazakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24