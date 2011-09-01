T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hama Başsavcısı: İşkencelere dayanamıyorum!

Hama’nın başsavcısı Adnan Bakur, rejimin muhaliflere uyguladığı baskıyı protesto etmek için istifa etti.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Suriye’de hükümet karşıtı protestoların en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biri olan Hama’nın başsavcısı Adnan Bakur, rejimin muhaliflere uyguladığı baskıyı protesto etmek için istifa etti.


Başsavcı Bakur El Cezire'nin internet sitesinde ve YouTube gibi video paylaşım sitelerinde yayınlanan video kaydında, geçtiğimiz Temmuz ayında Hama'daki merkez cezaevinde 70'ten fazla infaza ve yüzlerce sivilin işkenceye tanık olduğunu öne sürdü.


Bakur, güvenlik güçlerinin kazdığı toplu mezarlarda 420'den fazla kurbanın bulunduğuna, barışçı protestocuların gözaltına alındığına, evlerin yıkıldığına ve güvenlik kurumlarının tutuklulara işkence ettiğine şahit olduğunu belirtti.


El Cezire’ye konuşan Bakur, Şam rejiminin, kendisinin "silahlı çeteler" tarafından kaçırıldığı iddiasını da yalanlayarak, protestocuların koruduğu güvenli bir yerde olduğunu söyledi.



Aktivistler: Tutuklamalar sürüyor


Bakur’un bu videolu istifası güvenlik güçlerinin Humus yakınlarındaki Hule şehrinde yeni tutuklamalar gerçekleştirdiği haberleriyle birlikte geldi. Ağustos ayında Hule’de tutuklanan 13 kişinin cenazelerinin şehre dönmesi halkta büyük tepki yaratmıştı.


Aktivistlerin faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumlu Yerel Koordinasyon Komiteleri, güvenlik güçlerinin Hule’de iki kişinin evine ateş açtığını ve bu kişileri teslim olmazlarsa eşlerinin ve çocuklarının tutuklanacağıyla tehdit ettiğini söyledi.


Akrab köyünde de güvenlik güçlerinin bir başka evi yaktığı, aramalar ve tutuklamalar yaptığı belirtildi.



Ramazan'ın bilançosu 473 kişi


İngiltere merkezli izleme örgütü Observatory ise Ramazan ayı boyunca Suriye’de 360 sivil 113 de güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.


Sivillerin 25’inin 18 yaşından küçük, 14’ünün kadın olduğu ifade edildi. Ölenlerin 28’inin gözaltında ya da işkence dolayısıyla hayatını kaybettiği bildirildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24