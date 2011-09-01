Hama Başsavcısı: İşkencelere dayanamıyorum!

T24 - Suriye’de hükümet karşıtı protestoların en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biri olan Hama’nın başsavcısı Adnan Bakur, rejimin muhaliflere uyguladığı baskıyı protesto etmek için istifa etti.



Başsavcı Bakur El Cezire'nin internet sitesinde ve YouTube gibi video paylaşım sitelerinde yayınlanan video kaydında, geçtiğimiz Temmuz ayında Hama'daki merkez cezaevinde 70'ten fazla infaza ve yüzlerce sivilin işkenceye tanık olduğunu öne sürdü.



Bakur, güvenlik güçlerinin kazdığı toplu mezarlarda 420'den fazla kurbanın bulunduğuna, barışçı protestocuların gözaltına alındığına, evlerin yıkıldığına ve güvenlik kurumlarının tutuklulara işkence ettiğine şahit olduğunu belirtti.



El Cezire’ye konuşan Bakur, Şam rejiminin, kendisinin "silahlı çeteler" tarafından kaçırıldığı iddiasını da yalanlayarak, protestocuların koruduğu güvenli bir yerde olduğunu söyledi.

Aktivistler: Tutuklamalar sürüyor



Bakur’un bu videolu istifası güvenlik güçlerinin Humus yakınlarındaki Hule şehrinde yeni tutuklamalar gerçekleştirdiği haberleriyle birlikte geldi. Ağustos ayında Hule’de tutuklanan 13 kişinin cenazelerinin şehre dönmesi halkta büyük tepki yaratmıştı.



Aktivistlerin faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumlu Yerel Koordinasyon Komiteleri, güvenlik güçlerinin Hule’de iki kişinin evine ateş açtığını ve bu kişileri teslim olmazlarsa eşlerinin ve çocuklarının tutuklanacağıyla tehdit ettiğini söyledi.



Akrab köyünde de güvenlik güçlerinin bir başka evi yaktığı, aramalar ve tutuklamalar yaptığı belirtildi.

Ramazan'ın bilançosu 473 kişi



İngiltere merkezli izleme örgütü Observatory ise Ramazan ayı boyunca Suriye’de 360 sivil 113 de güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.



Sivillerin 25’inin 18 yaşından küçük, 14’ünün kadın olduğu ifade edildi. Ölenlerin 28’inin gözaltında ya da işkence dolayısıyla hayatını kaybettiği bildirildi.