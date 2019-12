-HAM PETROLÜNÜVARİL FİYATI 105 DOLARI AŞTI NEW YORK (A.A) - 23.03.2011 - Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bugünkü işlemlerde inişli çıkışlı seyir izledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar nedeniyle petrol fiyatları daha önceki kayıplarını geri aldı. ABD ham petrolünün varil fiyatı 73 sent artışla 105.70 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 10 sent düşüşle 115.60 dolar oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı gün içindeki işlemlerde 116.40 dolara kadar çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı şubat ayının sonunda 120 dolara kadar ulaşmıştı. Petrol fiyatları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana yüzde 24 değer kazandı. Petrol fiyatlarında bugün görülen artışta Yemen, Libya ve Suriye'deki olaylar ile Gazze Şeridi'nde çatışmaların yeniden başlamasının etkili olduğu belirtiliyor. Piyasa uzmanları, Yemen'in şu anda çok sıcak bir mesele olduğunu, bu ülkenin petrol piyasası için önem arz etmemesine rağmen Yemen'deki ayaklanmanın petrol fiyatlarına yeterli psikolojik desteği sağladığını kaydettiler.