-HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI 109 DOLARIN ÜZERİNDE NEW YORK (A.A) - 20.04.2011 - Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün fiyatı 109 doların, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 122 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi düne göre 1,32 dolar artarak 109,60 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi dün 59 sent yükselişle 108,28 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı haziran ayı teslimi de 1,42 dolar değer kazanarak 122,75 dolar oldu. Petrol fiyatlarının artmasında, ABD'de benzin stoklarının iki haftadır gerilemesi, ABD dolarının değerinin düşük olması ve Asya ile Avrupa'da borsaların değer kazanması etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de önceki hafta 7 milyon varil gerileyen benzin stoklarının geçen hafta da 1,8 milyon varil düştüğünü açıkladı. API'nın açıklaması, benzin fiyatlarının yüksek olmasına rağmen talebin henüz düşmediğini gösteriyor.