-HAM PETROLDE İTHALAT AZALIYOR, FATURA KABARIYOR ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Türkiye'nin ham petrol ithalatı son 8 yılda yaklaşık yüzde 29 azalmasına rağmen, ham petrol fiyatlarındaki artış 8 yılda Hazineye yaklaşık 44,1 milyar dolar ek yük getirdi. AA muhabirinin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Ekonomik Veriler'' raporundan yaptığı derlemeye göre, 2002 yılında 23 milyon 707 bin 589 ton ham petrol ithalatı yapılırken, 2003 yılında 24 milyon 28 bin 667 ton, 2004 yılında 23 milyon 917 bin 19 ton, 2005 yılında 23 milyon 389 bin 647 ton, 2006 yılında 23 milyon 786 bin 875 ton, 2007 yılında 23 milyon 445 bin 764 ton, 2008 yılında 21 milyon 833 bin 471 ton ham petrol ithalatı yapıldı. İthalat 2009 yılında 14 milyon ton 219 bin 427 tona düştü, 2010 yılında ise 16 milyon 873 bin 392 ton ham petrol ithalatı yapıldı. Ham petrole ödenen fatura ise 2002 yılında yaklaşık olarak 4,1 milyar dolar, 2003 yılında 4,8 milyar dolar, 2004 yılında 6,1 milyar dolar, 2005 yılında 8,6 milyar dolar, 2006 yılında 10,7 milyar dolar, 2007 yılında 11,8 milyar dolar, 2008 yılında 15,6 milyar dolar, 2009 yılında 6,4 milyar dolar, 2010 yılında da 9,6 milyar dolar oldu. Yani son 8 yılda ham petrol ithalatı için ödediği toplam maliyet 77,8 milyar dolar oldu. 2002 yılına göre 2010 yılında yapılan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 29 oranında azalmasına rağmen, 8 yılda yaklaşık yüzde 231 oranında artan petrol fiyatları Hazine'ye önemli bir maliyet getirdi. -VARİL FİYATINDA YÜZDE 231'LİK ARTIŞ- Uluslararası piyasalarda 2002 yılında varili ortalama 23,4 dolardan satılan ham petrol, 2003 yılında 26,9 dolar, 2004 yılında 34,5 dolar, 2005 yılında 50,1 dolar, 2006 yılında 61 dolar, 2007 yılında 68,1 dolar, 2008 yılında 97,1 dolar, 2009 yılında 61,1 dolar, 2010 yılında da 77,5 dolara yükseldi. Ham petrolün ton fiyatı ise 2002 yılında ortalama 172,4 dolar, 2003 yılında 198,8 dolar, 2004 yılında 254,7 dolar, 2005 yılında 369,8 dolar, 2006 yılında 450,1 dolar, 2007 yılında 502,6 dolar, 2008 yılında 716,3 dolar, 2009 yılında 451,2 dolar, 2010 yılında 571,7 dolar oldu. 2002 yılına göre ortalama petrol fiyatı 2010 yılında yüzde 231 artış gösterirken, bu artışın maliyeti Hazine'ye 2003 yılında 633 milyon 399 bin dolar, 2004 yılında 1 milyar 967 milyon 659 bin dolar, 2005 yılında 4 milyar 616 milyon 524 bin dolar, 2006 yılında 6 milyar 605 milyon 20 bin dolar, 2007 yılında 7 milyar 741 milyon 581 bin dolar, 2008 yılında 11 milyar 874 milyon 292 bin dolar, 2009 yılında 3 milyar 963 milyon 603 bin dolar, 2010 yılında da 6 milyar 737 milyon 565 bin dolar olmak üzere toplam 44 milyar 139 milyon 643 bin dolar ek yük getirdi. Eğer 2002 yılındaki ortalama fiyat değişmeseydi Türkiye 2002 yılında 23,7 milyon ton karşılığında ödediği 4,1 milyar dolara karşılık, 2010 yılında 16,9 milyon tonluk ithalatına karşılık sadece 2,9 milyar dolar ödeme yapacaktı. Bu arada Orta Vadeli Programa göre Türkiye'nin 2011 yılında 17 milyon 976 bin 400 ton ham petrol ithalatına 10 milyar 600 milyon dolar ödeyeceği tahmin ediliyor.