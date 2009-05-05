Ham petrol fiyatı rekor kırdı

ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün 55 dolara yaklaşarak, bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Uluslararası borsalardaki yükseliş ve ekonominin toparlanacağına dair umutlar, bir ara ABD ham petrolünün haziran teslimi varil fiyatını 54,83 dolara taşıdı. Bu yıl daha önce petrolün varil fiyatı 54,66 doları görmüştü.



ABD ham petrolü daha sonra 54,29 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,50 dolar oldu.



Geçen iki ayda petrolün varil fiyatı 44 ve 55 dolar arasında işlem gördü.



ABD ham petrolünün varil fiyatı, geçen yıl temmuz ayında 147,27 dolara kadar çıkmış, küresel ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte hızla gerilemeye başlamıştı.

