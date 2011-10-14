-Ham çelik üretimi rekor kırdı ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Türkiye'nin ham çelik üretimi, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak rekor kırdı ve 3 milyon tona ulaştı. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneğinden alınan bilgiye göre, Türkiye ham çelik üretimini artırmaya devam ediyor. Eylül ayında ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında arttı ve 3 milyon tona ulaştı. Bu rakamın, Türkiye'de bir ay içinde üretilen en yüksek ham çelik miktarı olduğu, bugüne kadar ki en yüksek üretimin 2,9 milyon ton ile bu yılın Mayıs ayında gerçekleştirildiği belirtildi. Geçen yılın Eylül ayına göre, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi yüzde 15,2 oranında artarak 2,18 milyon tona, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen ham çelik üretimi de yüzde 21,4 oranında artarak 822 bin tona çıktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde üretilen ham çelik miktarı ise 2006 yılındaki toplam üretimin de üzerine çıktı. Söz konusu dönemdeki ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 oranında arttı ve 21,01 milyon tondan 25,01 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde kütük üretimi de geçen yıla göre yüzde 12 oranında artarak 15,9 milyon tondan 17,8 milyon tona, slab üretimi ise yüzde 40 oranında artarak 5,2 milyon tondan 7,2 milyon tona yükseldi. Yöntemler itibariyle ham çelik üretimi incelendiğinde, indüksiyon ocakları da dahil olmak üzere, elektrik ark ocaklı tesislerin toplam ham çelik üretimi yüzde 23,6 oranında artışla 14,96 milyon tondan 18,49 milyon tona yükselirken, yüksek fırınlarda yapılan ham çelik üretimi yüzde 7,4 oranında artışla 6,11 milyon tondan, 6,57 milyon tona ulaştı. Bu arada, Türkiye'de geçen yıl 29 milyon 143 bin ton ham çelik üretilmişti. Yıl sonu itibariyle ham çelik üretiminin 34 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor.