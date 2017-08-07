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Yaşam

Haluk Ulusoy’un villası icradan satılacak

Levent'te bulunan lüks villa bin 500 metrekare alan üzerinde bulunuyor

07 Ağustos 2017 16:13

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un İstanbul Levent’teki villası icradan satışa çıkarıldı. 5 katlı villa için belirlenen bedel 25 milyon TL. Bir varlık yönetim şirketinin talebi sonrası yapılacak icradan satış ihalesi önümüzdeki Ekim ayında yapılacak. Söz konusu villanın icradan satış nedeni ise ödenemeyen kredi borcu olduğu anlaşıldı.

Hürriyet'in haberine göre, bin 500 metrekare alan üzerinde kurulu 5 katlı villanın değeri 25 milyon TL. Kapalı ve açık havuz bulunan villanın icradan satış ihalesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü düzenliyor. Söz konusu villanın satılmasına neden olan sürecin başında ise iflasına karar verilen Ulusoy Seyahat’in ödenmeyen kredileri yer aldı. Söz konusu kredi işleminde ipotek borçlusu olarak ise Haluk Ulusoy’un ismi yer aldı. Kredi alacaklısı banka bu alacağı Yunus Varlık Yönetim A.Ş’ye temlik etti.


Levent'te bulunan lüks villa bin 500 metrekare alan üzerinde bulunuyor

 

 

İcradan satış ihalesinin ilki 31 Ekim’de yapılacak. Anılan gün alıcı çıkmaması durumunda ihale 1 Aralık günü yenilenecek. Satış ilanına göre söz konusu villa KDV'den muaf.

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