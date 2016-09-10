Haluk Levent’ten Ali İsmail Korkmaz Vakfı yararına konser

Şarkıcı Haluk Levent, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) yararına konser verdi.

Levent, Frankfurt’ta verdiği konser için gelirini ALİKEV’e bağışlayacak.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı yararına yapılan Frankfurt (Mojen Performans) konserimiz.. Çok güzeldi çok pic.twitter.com/BPyNNnhej2