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Haluk Levent’ten Ali İsmail Korkmaz Vakfı yararına konser

Levent, Frankfurt’ta verdiği konser için gelirini ALİKEV’e bağışlayacak.

10 Eylül 2016 20:34

Şarkıcı Haluk Levent, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) yararına konser verdi.

Levent, Frankfurt’ta verdiği konser için gelirini ALİKEV’e bağışlayacak.

 

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