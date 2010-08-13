Haluk Levent'in 16.5 yıl hapsi isteniyor

T24- Alacaklılarına baskı kurdurmak için çeteyle işbirliği yaptığı iddia edilen Şarkıcı Haluk Levent'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve yağmaya teşebbüse azmettirmek" suçlarından 9 yıldan 16,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede Haluk Levent'in borçları ötelemek, daha az miktarda ödemek veya ödememek amacıyla Sami Aksel liderliğindeki suç örgütü aracılığıyla alacaklılarını tehdit ettirdiği yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'da "Yağma", "Tehdit" ve "Çek-senet tahsilatı" olaylarına karıştığı iddia edilen ve şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında buluduğu şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı.

9'U TUTUKLU 19 SANIK-

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından hazırlanan 71 sayfalık iddianamede 7 müşteki ile 9'u tutuklu 19 sanık yer aldı.

SADET ŞAHİN ÇETESİ İLE YAKIN İLİŞKİ-

İddianamede bir numaralı şüpheli olarak yer alan Sami Aksel'in cezaevindeki suç örgütü lideri Sedat Şahin'in çetesiyle yakın ilişki içinde olduğu belirtildi. Aksel'in, Sedat Şahin'in tutuklanmasından sonraki süreçte kendi başına yeni bir örgütsel yapı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

"ŞAHİN'İN EN YAKIN ADAMIYIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ-

Sami Aksel'in kendisini Sedat Şahin'in en yakın adamı olarak tanıttığına dikkat çekilen iddianamede, Aksel'in Sedat Şahin'in liderliğindeki suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanmaya çalıştığı kaydedildi.

ÇEKLER ÖDENMEYİNCE ÇETE DEVREYE GİRİYOR

İddianamede, Aksel için, "Şüpheli Sami Aksel'in liderliğini yaptığı suç örgütünün yapılan teknik takip çalışmalarında tefeciler ve factoring şirketleri ile birlikte hareket ettiği, tefecilerin veya factoring şirketlerinin kırımını yaptığı çeklerin ödenmemesi veya piyasaya sattıkları paraları tahsil edememeleri durumunda Sami Aksel liderliğindeki suç örgütü üyelerinin devreye girdiği ve kendisini Sedat Şahin'in suç örgütüyle irtibatlı gösterdiği, tehditle örgütün korkutucu gücünü kullanarak paraları tahsil etmeye çalıştıkları anlaşılmıştırö ifadeleri kullanıldı.

ÖRGÜT 7 EYLEMDEN SORUMLU

İddianamede örgütün gerçekleştirdiği iddia edilen 7 eylem de yer aldı. Örgütün eylemleri şöyle;

1- Şikayetçi Vedat Akdoğan'ın örgüt lideri olan Sami Aksel'in işletmiş olduğu işyerine kurmuş olduğu ses sistemine dair ücretin ödenmemesi amacıyla yaralanması ve tehdit edilmesi.

2- Şikayetçi Ermehtap Kızıldağ'ın senetlerinin yağmalanması ve şikayetçi Eşref Kenan'ın yağmalanmasına teşebbüs edilmesi.

3- Şikayetçi Birol Dinç'in yağmalanması.

4- Şikayetçi Olcay Ay'ın yağmalanması.

5- Şikayetçi Osman Hakan Kayaarası'nın yağmalanması.

6- Şikayetçi Selçuk Arıkan'ın tehdit edilmek suretiyle alacağının verilmemesi.

7- Şikayetçi Adnan Keleş'in şüpheliler Haluk Levent ve Bilim Yıldız'dan olan alacaklarının ödenmemesi konusunda şüpheliler Vedat Yardım ve Sami Aksel'in devreye girmesi.ö

HALUK LEVENT BORÇLULARINI TEHDİT ETTİRDİ

Şarkıcı Haluk Levent olarak bilinen şüpheli Haluk Acil'in piyasaya, tefecilere ve değişik kişilere yüklü miktarda borçlarının bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede Levent'in bu borçları ötelemek, daha az miktarda ödemek veya ödememek amacıyla Sami Aksel liderliğindeki suç örgütüyle ilişki içine girdiği belirtildi.

ALACAKLISI HALUK LEVENT'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Örgüt üyelerinin Haluk Levent alacaklılarını tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, şikayetçilerin Haluk Levent hakkındaki iddialarına da yer verildi.

Şikayetçi Selçuk Arıkan'ın ifadesinde, şüpheliler Haluk Levent ve Bilim Yıldız'ın kendisine 200 bin TL'nin üzerinde borcu olduğunu, sahte çekler vererek ödememe yoluna gittiklerini, sonraki süreçte gayri meşru şahısların devreye girerek kendisini tehdit ettiklerini anlattı. Arıkan, iddianameye geçen ifadelerinde kendisini tehdit ettiren Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu söyledi.

TEHDİT EDEREK HACİZ İŞLEMİNDEN VAZGEÇİRDİLER

Selçuk Arıkan'ı tehdit etmek suretiyle haciz işleminden vazgeçirdiklerine yer verilen iddianamede Haluk Levent ve Bilim Yıldız'ın tehdit ve yağmaya teşebbüs suçlarını işledikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca, Haluk Levent'in, Adnan Keleş isimli kişiden çek karşılığında gıda maddesi ve çadır aldığı, çek bedellerinin ödenmemesi üzerine Keleş'in icra ve haciz işlemlerini başlattığı belirtildi. İddianamede haciz ve icra işleminin başlatılması üzerine Haluk Levent'in azmettirmesi sonucu şüpheliler Sami Aksel ve Vedat Yardım'ın devreye girerek Keleş'i tehdit ettikleri kaydedildi.

LİDERE 104 YIL HAPİS

İddianamede çetenin lideri olduğu iddia edilen sanık Sami Aksel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, yağmaya teşebbüs, yaralama, tehdit, ruhsatsız silah taşımak ve tefecilik" suçlarından 61 yıldan 104 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HALUK LEVENT'İN 9 YILDAN 16.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haluk Levent'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve yağmaya teşebbüse azmettirmekö suçlarından 9 yıldan 16,5 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede 17 sanığın da 1,5 yıldan 30 yıla kadar değişen yıllarda hapisle cezalandırılmaları istendi.