Haluk Levent'e 30 gün hapis



T24 - KKTC’de gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent hakkında 30 gün hapis cezası verildi. “Umarım KKTC bağımsız bir ülke olur” diyerek karara tepki gösteren Levent, Türkiye’ye iade edilecek.





Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle Gazimağusa'da gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre mahkemede, Türkiye'ye iade işlemlerinin tamamlaması amacıyla Haluk Levent hakkında 30 gün tutukluluk kararı verildi.



Haluk Levent, avukatının soruşturma savcısına ''pazartesi gelmesinde mahsur var mı'' diye sorduğunu ve savcının ''mahsur yoktur'' demesi üzerine, konser vermek üzere geldiğini söyledi.



Gözaltına alınmasaydı, konserlerini verdikten sonra zaten pazartesi günü ifade vermeye gidecek olduğunu kaydeden Levent, ''Türkiye'de suç işlemiş olup da Kıbrıs'ta bu kadar çok yaşayan insanlar varken, sadece kendisinin iadesinin istendiğini'' öne sürdü.



İki ülke arasında suçluların veya hakkında soruşturma açılan kişilerin iadesini öngören yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Haluk Levent, ''Umarım ki KKTC bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerleyecektir'' dedi.



Haluk Levent, kararın açıklanmasınından sonra, polis aracıyla mahkemeden götürüldü. Levent, gerekli yazışmaların tamamlanmasından sonra Türkiye'ye iade edilecek.







