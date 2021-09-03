Haluk Levent'ten “Acun Ilıcalı” iddiasına esprili yanıt

O Ses Türkiye için yeni sezon hazırlıklarına başlayan Acun Ilıcalı'nın jüri kadrosu Haluk Levent'e teklif götürdüğü öne sürüldü. Levent, söz konusu iddiaya ilişkin bir haberi alıntılayarak, esprili bir dille, "Sadece arkadaşız" dedi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak olan Tv8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağı merak konusu oldu. Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre; Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve ünlü sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Haluk Levent’i transfer etmek isteyen Ilıcalı henüz olumlu bir yanıt alamadı.

“Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin jüri üyeliği için Levent’le görüşüyor” iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü şarkıcı sosyal medyadan esprili bir yanıt verdi. Levent, konuyla ilgili bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Sadece arkadaşız yemin ederim” notu düştü.

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri kasım ayında başlayacak. Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle afet bölgelerine giden Haluk Levent, Koronavirüs’e yakalandığını açıklamıştı. Levent yayınladığı videosunda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" demişti.