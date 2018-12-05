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Haluk Levent sözünü tuttu; minik Elif'in işitme cihazını alan kişiye kahvaltı hazırladı

"Söz vermiştim"

05 Aralık 2018 13:24

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, son olarak küçük bir kızın işitme cihazı ihtiyacı için harekete geçti. İşitme cihazını alan kişiye evinde kahvaltıhazırlayacağını söyleyen Haluk Levent sözünü tuttu. Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu. Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. 

Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan, "Söz vermiştim.. Elif’in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz' e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım" notuyla paylaştı.

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