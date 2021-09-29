Haluk Levent SMA'lı çocuklar için TV programı yapacak

Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SMA'lı çocuklar için televizyon programı yapacağını açıkladı.

Levent, SMA hastası çocuklar için bir televizyon kanalı ile anlaştığını Twitter hesabından paylaştı. Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını ifade etti.

"Bence başaracağız"

Konuyla ilgili Levent şu açıklamayı yaptı:

"SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız. Bence başaracağız".

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SMA hastalığı nedir?

Nadir görülen bir hastalık olan SMA merkezi sinir sistemini ve iskelet kas sistemini etkileyen kalıtsal bir nöron hastalığıdır. Halk arasında Gevşek Bebek Sendromu olarak da bilinir. SMA (spinal müsküler atrofi), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedenidir. Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Vücutta yer alan birçok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir.

SMA istemli kaslarda güç kaybı ve erimeye yol açar. Görme ve işitme duyularını etkilemeyen hastalıkta kişinin zekâ seviyesi normal ya da normalin üzerindedir. Vücudun hareket etmesini sağlayan motor sinirleri etkileyen hastalığın, dünya genelinde görülme sıklığı 10 binde 1 iken ülkemizde bu rakam yaklaşık 6 binde 1’dir.