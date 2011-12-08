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Haluk Levent serbest bırakıldı İZMİR (A.A)

08 Aralık 2011 17:36

-Haluk Levent serbest bırakıldı İZMİR (A.A) - 08.12.2011 - İzmir merkez olmak üzere 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Adliyesinde savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Levent'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Kasımda İzmir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 16'sı tutuklanmıştı. Operasyon çerçevesinde KKTC'nin Gazimağusa şehrinde gözaltına alınan, Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade işlemlerinin tamamlaması amacıyla 30 gün tutukluluk kararı verilen şarkıcı Haluk Levent, işlemlerin ardından dün İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

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