Haluk Levent serbest bırakıldı

T24 -

2 gün önce gözaltına alınmıştı

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 kişiden Ecevit Alacaçayır, Hakan Çınar, Mehmet Gülbahar, Sami Aksel, Atilla Yılmaz, Fatih Kıcırgan, Hasan Hüseyin Tilki, Mehmet Selçuk Güleçlier ve Sinan Zongür'ün tutuklanmasına karar verildi.Şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 3 kişi ise serbest bırakıldı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Nisan 2010 günü, ''yağma'', ''tehdit'' ve ''çek senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Haluk Levent'i gözaltına almıştı.