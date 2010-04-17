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Yaşam

Haluk Levent serbest bırakıldı

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul'da ''yağma'', ''tehdit'' ve ''çek-senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı.


Haluk Levent gözaltında


Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 kişiden Ecevit Alacaçayır, Hakan Çınar, Mehmet Gülbahar, Sami Aksel, Atilla Yılmaz, Fatih Kıcırgan, Hasan Hüseyin Tilki, Mehmet Selçuk Güleçlier ve Sinan Zongür'ün tutuklanmasına karar verildi.


Şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 3 kişi ise serbest bırakıldı.



2 gün önce gözaltına alınmıştı



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Nisan 2010 günü, ''yağma'', ''tehdit'' ve ''çek senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Haluk Levent'i gözaltına almıştı.

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