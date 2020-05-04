Haluk Levent, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı'yla görüştü

Haluk Levent, ölüm orucunun 322. günüde olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü. Bakanlığın, mahkeme sürecinin devam ettiğini ve davaya müdahale edemeyeceklerini söylediğini aktaran Levent, konser yasakları için de İçişleri Bakanlığı'na işaret edildiğini söyledi. Levent, görüşmelere devam ettiğini ifade etti.

İbrahim Gökçek, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle sürdürdüğü ölüm orucunun 322. gününde.

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"Adalet Bakanlığına uğrayacağım önce. Görüşmeler yapacağım İbrahim için. Elimden ne gelirse arkadaşlar!" ifadeleriyle bakanlıkla görüşeceğini açıklayan Haluk Levent Twitter hesabından gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdi. paylaşım şu şekilde:

"Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. “Mahkeme sürecinin devam ettiğini,süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler.Konser izin konusunun İç işleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım."