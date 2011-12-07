Haluk Levent, İzmir'e getirildi

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Şarkıcı Haluk Levent, İzmir merkezli olarak 29 Kasım Salı günü 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünün yazısı üzerine KKTC'nin Gazimagusa şehrinde gözaltına alınmıştı.Lefkoşa'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade işlemlerinin tamamlaması amacıyla 30 gün tutukluluk kararı verilen Levent, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirildi.Haluk Levent, bu sırada gazetecilerin soruları üzerine, ''İfademi vereceğim. Umarım hayırlısı olur'' diye konuştu. Levent'in, sorgulanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 43 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 16'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.