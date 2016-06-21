Haluk Levent: Herkes elini vicdanına koysun, Milli Takım’ın bu hale düşmesinde Kılıçdaroğlu’nun hiç mi suçu yok?

Rock'çı Haluk Levent EURO 2016'da oynadığı kötü futbolla eleştirilen Milli Takım'ın performansına ilişkin olarak Türkiye İspanya maçı sonrasında attığı "Herkes elini vicdanına koysun. Milli Takım’ın bu hale düşmesinde Kılıçdaroğlu’nun hiç mi suçu yok???” tweeti sosyal medyada günün konusu oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan tweeti bugünkü köşesine taşıdı. "Haluk Levent'i takip etmiyorsanız edin, sıkı geyik çeviriyor" diyen Hakan, "Haluk Levent’in bu mesajının altına yazılanlar ise mavranın dibinin bulunduğunu gösteriyor" şeklinde yazdı.

Haluk Levent Ahmet Hakan'ın yazısına yine kişisel tweetter hesabından yanıt vererek "Bu yazıdan sonra evime kanal D magazini beklerken Kartal 8.İcra dairesi geldi."Abi meşhur olmuşsun sökül!" dediler" dedi.