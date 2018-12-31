Haluk Levent: Gittikçe kutuplaşıyoruz, bencillik artıyor

Sanatçı Haluk Levent, Türkiye’de toplumun gittikçe kutuplaştığını söylerken kurucusu olduğu sosyal platform AHBAP için “İnsanın ve toplumun özünde olan iyilik yapma, dayanışmada bulunmak hissini yüzleri tebessüm ettirerek, eğlendirerek ve eğlenerek yapıyoruz” yorumunu yaptı.

BirGün gazetesinden Serbay Mansuroğlu’na konuşan Levent’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

AHBAP öncülüğünde bir buçuk yıldır koşturuyorsunuz. Neden?

Gittikçe kutuplaşıyoruz. Ötekileştirme artıyor. Bencillik artıyor. Buna karşı çıkmak, buna karşı dayanışma eylemlerinde bulunmak hem motive edici hem mutluluk verici. İnsanın ve toplumun özünde olan iyilik yapma, dayanışmada bulunmak hissini yüzleri tebessüm ettirerek, eğlendirerek ve eğlenerek yapıyoruz.

İmamı ve sosyalisti ortak bir platformda bencilliğe, kötülüğe karşı çıkıyor. Ferdinand’ı birlikte barınağa gönderdik, 12 gün havalimanında kalan Kolombiyalı dansçıları evlerine bu dayanışmayla gönderebildik. Ameliyatlar, hastalara çeşitli destekler, fidan dikmek… Özellikle gençler bu paydada buluşuyor.

Gençler demişken, gençler umutsuz, susmuş ya da ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Burası bizim ülkemiz. Gitmek mi kalmak mı? Sizin baktığınız yerden durum nedir?

Benim çevremde yurt dışı seçeneğini kullanan dostlarım, tanıdıklarım var. İnsanlar çocukluktan başlayarak nasıl bir hayat istediklerine dair hayaller kuruyor. Bunun başında da çocuk ve aile var. İnsanlar çocuklarının biraz daha özgür ve biraz daha iyi eğitim alabilecekleri ortamda yetişmesini isteyebilir. Bu nedenle gitmek isteyenlere zorla kalın deme hakkını kendimde görmüyorum.

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