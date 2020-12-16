Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini Ferdinand'ın yanına götürdü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ile annesi, sanatçı Haluk Levent tarafından satın alınarak Levent'in İzmir'deki çiftliğine götürüldü. Haluk Levent'in daha önce sahiplendiği boğa Ferdinand'ın yanına götürülen buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz, Haluk Levent'e teşekkür ederek buzağının orada daha iyi olacağına inandığını belirtti.

Antalya'da hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, 9 Ağustos günü arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde, G.E.'nin 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Gürbüz'ün şikâyeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.E., ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü.

Şüpheli G.E.'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi. Konuyu inceleyen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi.

Karara itiraz: Eksik yapılan nitelendirme

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan, kararın hatalı olduğunu belirtti: "G.E. isimli kişi Abdulkerim Gürbüz tarafından suçüstü yakalanıyor. Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.'nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk"

Buzağı ve annesi, Ferdinand'ın yanına gitti

Haluk Levent ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konunun takipçisi olacaklarını belirterek cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini sahibiyle görüşerek aldıklarını açıkladı.



Levent, paylaşımında, "Bir hayırseverimiz destek oldu. Buzağı ve annesini Ferdinand'ın çiftliğine gönderiyoruz. Orada mutlu bir şekilde yaşayacaklar" ifadelerine yer verdi.

2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarından kaçıp, bayramın dördüncü günü yüzerek geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan 'Ferdinand' adlı boğa, İzmir'deki çiftliğe yerleştirilmişti. (DHA)