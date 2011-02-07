-HALUK KIRCI GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Haluk Kırcı İstanbul'da gözaltına alındı. Haluk Kırcı hakkındaki yakalama kararı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'daki bir kafeye operasyon düzenledi. Operasyonda, Susurluk çetesine üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece verilen 4 yıl 2 ay, başka bir suç dosyasından da 2 yıl 6 ay olmak üzere hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Haluk Kırcı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kırcı, basın mensuplarının ''Neden gözaltına alındınız?'' sorusuna ''bilmiyorum'' yanıtını verdi.