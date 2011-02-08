Haluk Kırcı gözaltına alındı

T24

Kırcı'nın cezasına indirim üstüne indirim

Önce tahliye sonra yakalama emri

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’da düzenlediği operasyonda Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkûm olan Haluk Kırcı’yı gözaltına aldı. Kırcı’nın, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Haluk Kırcı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Bahçelievler katliamı 1978’de yaşandı. Kırcı yedi kez idam cezasına çarptırıldı. Ancak ceza, Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan ve 1991’den önce işlenen suçlarda idam cezasını 10 yıla, müebbet hapis cezasını sekiz yıla indiren değişiklikle 70 yıl hapse dönüştürüldü. Bu düzenlemeye göre yapılan hesapla Kırcı tahliye edildi. Ancak Kırcı’nın cezasının yanlış hesaplandığı fark edildi ve aranmasına başlandı. Firari olarak aranan Kırcı, 1996’da yakalandığı gün emniyetten kaçtı. 1999’da yeniden yakalanan Kırcı, cezaevine konuldu. Kırcı, 2002’de AB’ye uyum paketiyle idam cezasının müebbet ağır hapse dönüştürülmesine ilişkin yasadan yararlanmak için mahkemeye başvurdu.Mahkeme birden fazla idam cezasının tek idam gibi hesaplanmasını, cezanın müebbet hapse çevrilmesini kararlaştırdı. 1991’de çıkan yasa gereğince Kırcı’nın cezası sekiz yıl hapis olarak hesaplandı.Yargıtay Başsavcılığı, bu yoruma itiraz etti ama Kırcı itiraz sonucu beklenmeden 18 Mart 2004 tarihinde bir kez daha tahliye edildi. İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kırcı’nın kesintisiz 30 yıl cezaevinde kalmasına karar verdi. 13 yıl daha cezaevinde yatması gereken Kırcı için yakalama emri çıkarıldı. Haluk Kırcı, 2004 Ekim ayında Ukrayna’da yakalandı. Firarda olduğu dönemde, Kırcı’nın lehine bir düzenleme daha yürürlüğe girdi. İdam cezasının Anayasa’dan sonra yasalardan çıkarılması için, 21 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemeyle, 30 yıl kesintisiz cezaevinde yatması gereken hükümlülerin cezası 25 yıla indirildi. Kanundaki bir başka düzenlemeyle hükümlülerin yatacakları her ay için cezalarından altı gün düşülmesi kararlaştırıldı. Böylece 25 yıl cezaevinde kalması gereken hükümlünün kesintisiz yatacağı süre 19.5 yıla indi. Kırcı’nın cezası indirimlerle 19.5 yıla düştü. Kırcı, yaklaşık altı yıl daha cezaevinde yattıktan sonra 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye edildi.