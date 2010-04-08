Haluk Dinçer: Sabancı, bu yasaya yatırım yapmaz

T24-

Dinçer, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde başlatılan ‘Perakende Liderliği’ toplantısında, perakende yasa tasarısının Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir risk olduğunu söyledi.Dinçer, şöyle konuştu: “Bir alışveriş merkezinin açılışı sırasında Sayın Başbakan’a bu yasa tasarısıyla ilgilisoru yöneltildiğinde, haksız rekabete hiçbir şekilde izin vermeyeceğini ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini söylemişti. Ben yasanının en son halini gördüm. Bu yasa tamamen Türkiye’de organize perakendenin önünü kesmek üzere hazırlanmış bir yasadır. Yasayı hazırlayanları Sayın Başbakan’ı daha iyi dinlemeye ve anlamaya davet ediyorum.”



VATANDAŞA ‘EĞLENCE BİTTİ EVİNE GİT’ DİYEMEZSİNİZ

Kendisine, Ankara’ya gittiğinde “Her tarafta alışveriş merkezi açarsanız, bu küçük esnaf ne

yapacak” şeklinde sorduklarını anlatan Dinçer, şöyle devam etti: “Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Yasa yapıcılar, merkeze küçük esnafı koyarak düşünemezler. Merkeze vatandaşı değil, küçük esnafı koyarsanız Türkiye için doğru olmayanı yaparsınız. Vatandaş için doğru olan Türkiye için de doğrudur. Örneğin; vatandaşa pazar günleri saat 18.00’de ‘Hadi alışveriş bitti, eğlence bitti, hadi evine, giy pijamaları terlikleri, televizyon seyret’ diyemezsiniz.”



Yasa geçerse Sabancı ek yatırım yapmayacak

Sabancı Grubu’nun perakendeyi en önemli büyüme platformlarından biri olarak belirlediğini belirten ellerindeki son 3 yıllık planlara göre 550 milyon lira civarında yatırım yaparken, 8 bin gence de iş yaratmayı planladıklarını söyledi. Dinçer, “Şunu açık olarak söylemek gerekir ki bu yasa geçerse bizim planımız da kalmaz, istihdam da kalmaz. Türkiye kaybeder, hepimiz kaybederiz” dedi. Bu yasanın, planlarda ciddi değişikliğe neden olacağını anlatan Dinçer, “Planlar değişmek zorunda. Bu yasa ile faaliyet göstermek son

derece zor hale geliyor. Planları unutabiliriz demek istiyoruz. Bizim açımızdan mevcut faaliyetler devam eder ancak büyüme, yatırım ve istihdam olmaz” diye konuştu.



‘Çok büyüdünüz cezalandırmalıyız’ demek yanlış

Bugünün perakende zincirlerinin esasen dünün küçük bakkalları olduğunu belirten Haluk Dinçer, bu aşamaya gelmiş işletmelere “Çok büyüdünüz, artık cezalandırmalıyız” denemeyeceğini söyledi. Bunun ‘vahşi kapitalizm’ olmadığını vurgulayan Dinçer, organize perakende sektöründe yasal boşluk olmadığının da altını çizdi.



Sektörün büyüklüğü 105 milyar dolar

Türkiye perakende pazarının yaklaşık 300 milyar dolar seviyelerinde olduğunu bildiren Dinçer, bu büyüklükte organize perakendenin oranının ise yüzde 35’ler (105 milyar dolar) civarında bulunduğunu kaydetti. Dinçer, Türk perakende sektörünün parçalı bir yapısı bulunduğuna, bu nedenle sektörde ciddi konsolidasyon beklenebileceğine dikkat çekti.



‘AVM’ler ülkede sosyolojik bir devrim yaptı’

Alışveriş merkezi yatırımlarına işaret eden Dinçer, AVM’lerin tüm Türkiye’ye yayılmasını beklediklerini, AVM’lerin sosyal hayatı, yaşam biçimini değiştiren ciddi bir sosyolojik devrim olduğunu belirtti. Dünya perakende devleri arasına sadece iki Türk şirketinin girebildiğini, 10 yıl içerisinde bu listeye 10 şirketin daha girebilmesi gerektiğini de söyledi.