Haluk Bilginer'in yüzü nasıl yandı

T24 - Haluk Bilginer’i önceki akşam Demet Akbağ ile başrolü oynadığı “İstanbul Altınları”nda izleyenler, yüzündeki yara izlerini merak etti. Bilginer’in evinde şömineyi yakmaya çalışırken yandığı ortaya çıktı.





Bilginer’in yüzündeki yaranın kaza sonucu mu oluştuğu, yoksa makyajla mı yapıldığı merak konusu oldu. Bilginer’in evinde şömineyi yakmaya çalışırken yandığı ortaya çıktı.



Ateşi yakmaya çalışırken yüzüne vuran alevle sağ yanağı yanan Bilginer, hemen hastaneye koştu. Bilginer’e 2. derece yanık teşhisi konuldu. Canı çok yanmasına rağmen dizi setindeki işini aksatmayan Bilginer, “Kazayla yandığınız doğru mu?” sorusuna “Evet, maalesef ama 5 gün içinde iyileşti, çok şükür. Şimdi çok iyiyim” yanıtını verdi.





