Haluk Bilginer'in yeni projesi 'Nuh Tepesi'

Usta sanatçı Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci ve Ali Atay'la birlikte aynı filmde rol alacak.

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı 'Cingöz Recai' filmi 13 Ekim'de vizyona girecek olan Haluk Bilginer, yine iddialı bir projeyle anlaşma sağladı. 63 yaşındaki usta oyuncunun yeni filmi 'Nuh Tepesi' oldu.



Cenk Ertürk'ün hem yazıp hem de yöneteceği 'Nuh Tepesi' adlı filmin çekimlerine 15 Ekim’de başlanacak.

Cast çalışmaları devam eden film için şimdiye kadar anlaşılan oyuncular arasında Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci, 'Ölümlü Dünya' filmini çeken Ali Atay ve Arın Kulaksızoğlu bulunuyor.



'Nuh Tepesi' filminin Cannes Film Festivali'ne gönderilmesi de planlanıyor.